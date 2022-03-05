Конор МакГрегор заявив про готовність купити у Абрамовича Челсі
5 березня 2022 , 12:47Читать новость на русском
Джерело:твітер Конора МакГрегора
Ірландський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор назвав суму, за яку він готовий купити лондонський Челсі.
Раніше російський бізнесмен Роман Абрамович оголосив, що продає актив, який володіє з 2003 року. Відповідна інформація з'явилася на веб-сайті лондонського клубу.
До слова Причетний до війни: Абрамович володів акціями заводу, який виробляє деталі для російських танків
МакГрегор прикріпив до свого повідомлення в твітері посилання, в якому йдеться про готовність Абрамовича до продажу Челсі за 3 мільярди фунтів стерлінгів.
"Я висуваю свою пропозицію у розмірі 1,5 млрд фунтів стерлінгів", – написав МакГрегор.
Що відомо про Абрамовича та Челсі
- Абрамович придбав Челсі у 2003 році за 140 мільйонів фунтів. За нього клуб виграв 21 трофей.
- Нещодавно депутат від лейбористської партії Кріс Браян висунув олігарху звинувачення у корупції та допомозі режиму Путіна.
- Раніше повідомлялося, що придбати лондонський клуб хочуть різноманітні іноземні інвестори. Челсі оцінюється в 1,9 млрд євро.