Абрамовича підозрюють у фінансуванні російської армії

Російський бізнесмен володів великим пакетом акцій російського металургійного заводу "ЄВРАЗ". Проте за 8 днів до повномасштабного вторгнення Росії на територію України він передав свою частку металургійній фірмі, а дохід перевів на особистий рахунок.

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Sportsmail про те, що російський мільярдер володів 28,64% акцій, що були зареєстровані в офшорній компанії на Віргінських островах.

Абрамович провів передачу акцій, аби вберегти компанію від можливих санкцій, що наразі накладають окремі країни на представників російського бізнесу та політичної еліти, а також для того, щоб полегшити процедуру продажу акцій у майбутньому.

Аналітики зазначають, що їхня вартість суттєво впала після нападу російських військ на Україну.

Цю інформацію підтвердив, зокрема, і Гжегож Кучинський – директор Євроазійської програми у Варшавському Інституті. Він також заявив, що металургійні матеріали "ЄВРАЗа" були залучені для повномасштабного вторгнення Росії до України. На цьому підприємстві виготовляли – деталі для танків.

Розслідувачі наразі намагаються з'ясувати, чи має мільярдер акції "Роснєфті", у яку він вклав 225 мільйонів фунтів у 2006 році. Оскільки саме "Роснєфть" є одним із найбільших російських виробників сирої нафти та постачає її для російських військових.

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