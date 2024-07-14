У Пенсильванії випльовує кулі, – легендарний МакГрегор відреагував на замах на Трампа

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор висловився щодо стрілянини на виступі Дональда Трампа. Він висловив підтримку експрезиденту США.

Вранці 14 липня стало відомо про замах на Дональда Трампа, який стався 13 липня у штаті Пенсильванія. У політика стріляв невідомий.

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Реакція МакГрегора на замах на Трампа

Ірландський боєць підтримав і навіть розхвалив одного з кандидатів у президенти США.

78-річний мільярдер має перебувати на яхті в Середземному морі, подорожуючи полями для гольфу, але його там немає. Він у Пенсильванії випльовує кулі! Біжи заради любові до своєї країни! Дай Боже Дональду швидкості. Хай благослови Господь Сполучені Штати,

– написав МакГрегор у своїй сторінці в X.

Відзначимо, що видання Bloomberg вважає, що замах на Дональда Трампа може збільшити його шанси на перемогу на виборах президента США у листопаді 2024 року.