МакГрегор потрапив під машину: скандальний ексчемпіон показав рану на "п'ятій точці" – фото

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор потрапив у неприємну ситуацію під час велосипедної прогулянки. Ірландський боєць потрапив під автомобіль, водій якого не помітив знаменитість.

Велосипедна прогулянка ледь не коштувала життя ексчемпіону UFC Конору МакГрегору. Під час руху доріжкою боєць змішаних єдиноборств потрапив під машину.

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Заняття спортом врятувало життя МакГрегору

За словами ірландця, водій авто був засліплений сонячними променями.

Щойно мене збила машина. Сонячна пастка, водій мене не бачив та в'їхав на повній швидкості. Слава Богу, це був не мій час. Дякую також навичкам боротьби та дзюдо – групування при падінні врятувало мені життя,

– повідомив спортсмен.

Колишній чемпіон не отримав серйозних пошкоджень під час аварії. Боєць відбувся лише порваними велосипедними штанами та неглибокою раною. Щоб фанати не хвилювалися за нього, Конор продемонстрував поранення у Instagram.

Фото пораненої дупи МакГрегора / instagram.com/thenotoriousmma

Скандали МакГрегора