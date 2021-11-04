Коноплянка та Судаков за Інтер: молдавський Шериф сконфузився перед Лігою чемпіонів

Молдавський Шериф потрапив у незручну ситуацію перед грою 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Відразу троє гравців донецького Шахтаря опинилися у складі суперників групи ЛЧ.

Працівники пресслужби клубу випустили традиційну програмку до протистояння. Усе б нічого, але в складі італійців чомусь були присутні одразу троє гравців донецького Шахтаря – Євген Коноплянка, Фернандо та Георгій Судаков.

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Цікавим є той момент, що всі ці футболісти були на своїх позиціях у заявці "нерадзуррі".



Шериф сконфузився з футболістами Шахтаря / Фото tribuna.com

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