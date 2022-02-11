Коноплянка полетів у Польщу для перемовин із клубом-середняком, – ЗМІ
Джерело:телеграм-канал BurBuzz
Євген Коноплянка стає все ближчим до переходу у польську Екстраклясу. Футболіст полетів у Польщу для перемовин.
Новий клуб та запасний варіант
11 лютого футболіст та представники польського клубу візьмуть участь у фінальній стадії перемовин. Якщо сторони вдарять по руках, то Євген Коноплянка пройде медогляд та підпише контракт із Краковією.
До теми Коноплянка може безкоштовно дістатись клубу з Польщі
Якщо сторони не знайдуть спільної думки, то в українського півзахисника є запасний варіант. Наразі невідомо, що ще за клуб претендує на гравця Шахтаря.
Раніше стало відомо, що Коноплянка може дістатись новому клубу безкоштовно. У Євгена ще є чинна угода з Шахтарем, яка розрахована лише до кінця червня 2022 року. Тому футболіст вже може розглядати пропозиції інших клубів та укладати із ними контракти.Деталі. У сезоні-2021/2022 Коноплянка відіграв за Шахтар лише два матчі, у яких не відзначився результативними діями. Футболіст не входить у плани тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, тому повинен шукати собі новий клуб.
Новий потенційний клуб Євгена є середняком польського чемпіонату, команда йде дев'ятою, маючи у своєму активі 27 очок.
Досвід виступів Коноплянки за кордоном
- Вперше Євген Коноплянка покинув Україну у липні 2015-го, перейшовши з Дніпра в іспанську Севілью.
- Однак там довго не затримався та вже влітку наступного року перейшов в оренду в німецький Шальке. А вже у 2017-му підписав із німцями повноцінний контракт.
- Але у Німеччині теж не став стабільним гравцем основи, після чого у 2019-му перейшов у донецький Шахтар.