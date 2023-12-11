"Величезне розчарування": президент Клужа поставив хрест на майбутньому Коноплянки у клубі

Євген Коноплянка – одна з головних зірок українського футболу свого покоління. Проте після переходу в Європу його кар'єра пішла на спад, а до цього додалася ще й низка травм.

Влітку 2023 року лівий вінгер підписав контракт із ЧФР Клуж, де збирався повернути свою найкращу форму. Але за 5 місяців перебування у Румунії він лише 4 рази виходив на поле у футболці нового клубу, у сумі зігравши всього 54 хвилини ігрового часу.

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Коноплянка більше не потрібен Клужу

Попри жахливий старт та низку травм в українця, власник Клужа Нелу Варга стабільно підтримував Євгена Коноплянку публічно та заявляв, що зірковий вінгер "стане секретною зброєю" клубу в найвідповідальніший момент. Проте остання заява перекреслила всі попередні.

За словами Нелу Варги, українець залишить румунський клуб найближчим часом, адже розчарував своїм ставленням до футболу.

Щодо гравців, які покинуть клуб, то можу назвати трьох, із якими ми попрощаємося. Перший – це Коноплянка, величезне розчарування. На жаль, то була моя ставка, але я її програв. Не може бути, щоб перед кожним офіційним матчем, коли тебе ставить тренер, напередодні ти давав йому знати, що в тебе болить нога, щось щипає, не знаю що ще.



Напевно, йому вже не хочеться грати у футбол, але це вже не має значення, це закрита тема. Взимку ми попрощаємося із Коноплянкою,

– заявив Варга.

Зазначається, що також ЧФР Клуж має намір попрощатися з Лукою Юричичем та Крістіаном Балградеаном.

. Євген Коноплянка перейшов до ЧФР Клуж у липні 2023 року на правах вільного агента. Його контракт розрахований на два сезони з опцією продовження ще на один рік. Востаннє українець з'являвся на полі 6 листопада.