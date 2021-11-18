Не витримав конкуренції з Беленюком: український борець змінив громадянство

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков більше не виступатиме під синьо-жовтим прапором. Спортсмен змінив громадянство.

Новіков представлятиме Болгарію

23-річний уродженець Харкова ухвалив рішення про зміну спортивного громадянства, тепер він виступатиме за збірну Болгарії.

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Новіков був конкурентом Жана Беленюка за місце у збірній, оскільки обидва спортсмени виступають в однаковій ваговій категорії – до 87 кілограмів.

Тож Семен не потравив на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. У столиці Японії Україну представив Беленюк.

Кар'єра Новікова

У 2019 році Новіков та Беленюк зустрілися у році поєдинку у Кременчуці на чемпіонаті України. Тоді перемогу здобув Жан.

У лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи та заявив претензії на путівку на Олімпіаду-2020. Цікаво, що тоді Семен заміняв Беленюка, який розпочав політичну кар'єру.

Також Новіков є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.