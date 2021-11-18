Не витримав конкуренції з Беленюком: український борець змінив громадянство

18 листопада 2021 , 13:16
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Джерело:

XSPORT

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков більше не виступатиме під синьо-жовтим прапором. Спортсмен змінив громадянство.

Новіков представлятиме Болгарію 

23-річний уродженець Харкова ухвалив рішення про зміну спортивного громадянства, тепер він виступатиме за збірну Болгарії. 

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Новіков був конкурентом Жана Беленюка за місце у збірній, оскільки обидва спортсмени виступають в однаковій ваговій категорії – до 87 кілограмів. 

Тож Семен не потравив на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. У столиці Японії Україну представив Беленюк. 

Зверніть увагу! Беленюк здобув для України єдине "золото" на Олімпійських іграх-2020. У фіналі він змагався проти угорця Віктора Лерінца.

Кар'єра Новікова

  • У 2019 році Новіков та Беленюк зустрілися у році поєдинку у Кременчуці на чемпіонаті України. Тоді перемогу здобув Жан.
  • У лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи та заявив претензії на путівку на Олімпіаду-2020. Цікаво, що тоді Семен заміняв Беленюка, який розпочав політичну кар'єру. 
  • Також Новіков є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.
Автор: Дарина Жданович