Конкуренти Шевченка: в Італії заговорили про ще одного претендента на Миколенка
12 листопада 2021 , 07:12Читать новость на русском
Джерело:Calciomercato
Італійська Дженоа, яку нещодавно очолив українець Андрій Шевченко, виявилася не єдиним представником Серії А, якому цікавий лівий захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко.
Свої амбіції на 22-річного бека також має Наполі, який готовий скласти конкуренцію Дженоа за українця.
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Зазначимо, що, окрім Миколенка, Шевченко попросив босів Дженоа у січні підписати в клуб ще двох футболістів – Саму Кастільєхо з Мілана та Олексія Міранчука з Аталанти.До слова. Наполі вже виявляв інтерес до Миколенка ще влітку, проте тоді між вимогами українського клубу та можливостями італійського виникли суттєві відмінності, які й не дозволили трансферу відбутися.
Травма Миколенка
- 22-річний лівий захисник Динамо не зможе допомогти "синьо-жовтим" у товариській грі проти Болгарії та матчі відбору чемпіонату світу-2022 з боснійцями.
- Миколенко вже пропускав відбіркові матчі України через пошкодження – на виїзді проти Фінляндії (1:2) та вдома у Львові проти Боснії і Герцеговини (1:1).
- Віталій Миколенко не поїхав на матч 13-го туру УПЛ проти Маріуполя через травму. Відновлення футболіста триватиме близько трьох тижнів. Неприємну новину про тривалу реабілітацію повідомив головний тренер столичного клубу Мірча Луческу.
- Наразі невідомо, чи затягнеться відновлення Віталія на грудень. У перший місяць зими кияни проведуть три матчі – проти Вереса, Бенфіки та Зорі.
- У сезоні-2021/2022 Миколенко відіграв за "біло-синіх" 15 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 3 асистами.