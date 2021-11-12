Конкуренти Шевченка: в Італії заговорили про ще одного претендента на Миколенка

Італійська Дженоа, яку нещодавно очолив українець Андрій Шевченко, виявилася не єдиним представником Серії А, якому цікавий лівий захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко.

Свої амбіції на 22-річного бека також має Наполі, який готовий скласти конкуренцію Дженоа за українця.

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Зазначимо, що, окрім Миколенка, Шевченко попросив босів Дженоа у січні підписати в клуб ще двох футболістів – Саму Кастільєхо з Мілана та Олексія Міранчука з Аталанти.

Травма Миколенка

22-річний лівий захисник Динамо не зможе допомогти "синьо-жовтим" у товариській грі проти Болгарії та матчі відбору чемпіонату світу-2022 з боснійцями.

Миколенко вже пропускав відбіркові матчі України через пошкодження – на виїзді проти Фінляндії (1:2) та вдома у Львові проти Боснії і Герцеговини (1:1).

Віталій Миколенко не поїхав на матч 13-го туру УПЛ проти Маріуполя через травму. Відновлення футболіста триватиме близько трьох тижнів. Неприємну новину про тривалу реабілітацію повідомив головний тренер столичного клубу Мірча Луческу.

Наразі невідомо, чи затягнеться відновлення Віталія на грудень. У перший місяць зими кияни проведуть три матчі – проти Вереса, Бенфіки та Зорі.

У сезоні-2021/2022 Миколенко відіграв за "біло-синіх" 15 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 3 асистами.

До слова. Наполі вже виявляв інтерес до Миколенка ще влітку, проте тоді між вимогами українського клубу та можливостями італійського виникли суттєві відмінності, які й не дозволили трансферу відбутися.