Перший новачок Шевченка

За даними італійських ЗМІ, Дженоа може орендувати 26-річного росіянина під час зимового трансферного вікна.

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Повідомляється, що Міранчук, ймовірно, стане першим трансфером "грифонів" після призначення Шевченка на посаду головного тренера.

Втім, Дженоа доведеться виграти боротьбу за гравця Аталанти в інших клубів. У послугах росіянина зацікавлені Торіно, Сассуоло та Сампдорія.

Спростування від Аталанти

Чутки про те, що Міранчук покине Аталанту, "ходять" вже декілька місяців. У клубі з Бергамо вже неодноразово спростовували інформацію про перехід росіянина.

Спортивний директор Аталанти Джованні Сарторі заявляв, що Міранчук дійсно цікавий іншим клубам, однак команда не вступала у переговори.

Він говорив, що інформація про перехід Міранчука в іншу команду – фейк. За словами Сарторі, в Аталанті вірять у Міранчука.

Проти слів спортивного директора Аталанти говорить статистика Міранчука. Росіянин виходив тільки у восьми матчах Аталанти у сезоні-2021/2022. У його активі тільки один асист.