Конкурент для Супряги: Сампдорія планує підписати ще одного нападника

Італійська Сампдорія планує підписати форварда Себастьяна Джовінко. Він стане конкурентом за місце у старті для українського нападника Владислава Супряги.

Сампдорія зіштовхнулася з проблемою після матчу з Сассуоло, який виграла з рахунком 4:0. В цьому матчі травму отримав нападник Маноло Габб'ядіні. Він травмував коліно. І поки невідомо, коли зможе повернутися до гри.

Його в цьому матчі замінив українець Владислав Супряга. Але в другому таймі форвард покинув поле, уступивши місце захиснику Антоніо Конті, який за декілька хвилин забив гол.

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Керівництво Сампдорії вирішило посилити атакувальну лінію, підписавши контракт з нападником Себастьяном Джовінко. 35-літній форвард з серпня 2021 року перебуває без клубу, тому Сампдорія може підписати з ним контракт навіть після закриття трансферного вікна.

За даними журналістів, Джовінко вже прибув до Генуї, де сторони узгодили деталі контракту. Форвард приєднається до клубу на шість місяців.

Таким чином Джовінко стане конкурентом для Супряги за місце в стартовому складі.

Щодо Джовінко, то в Італії він виступав за Ювентус, Емполі та Парму. Також в його кар'єр був виступ за Торонто (Канада) та Аль-Хіляль (Саудівська Аравія). Останній він і покинув в серпні 2021 року.