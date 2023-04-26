Не зважаючи на травму: європейські клуби прагнуть переманити зірку Динамо
Джерело:SportArena
Георгій Бущан прикував до себе неабиякий інтерес європейських колектиквів. Ті навіть готові закрити очі на травму голкіпера.
Кандидатура Георгія Бущана все ще присутня у списку "на підсилення" клубів з Європи. Голкіпер уже влітку може покинути Динамо.
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Все під контролем
Декілька закордонних клубів, які цікавилися воротарем до його травми, не відмовилися від можливості трансферу і продовжують стежити за воротарем. Наприкінці сезону очікується конкретика щодо пропозицій. Проте такий розвиток подій стане реальністю, якщо сам процес відновлення та набору форми Георгія не затягнеться. Раніше гуляла інформація, що голкіпер повернеться на поле приблизно у травні.
Відзначимо, що навіть Бущан міг продовжити кар’єру у Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" розглядали його кандидатуру на роль другого воротаря, проте клуби не змогли домовитись. Також голкіпером цікавився Аякс. До того ж, минулого тижня Бущан змінив агента. Тепер 28-річний голкіпер збірної України працює з компанією Вадима Шаблія "Prostar".
Цьогорічні травми українського гокліпера
- На початку вересня минулого року у матчі першого туру Ліги Європи з Фенербахче Бущан пошкодив коліно після чого воротаря успішно прооперували у Барселоні. Та от на цьому проблеми ну зупинилися.
- Взимку воротарю успішно провели операцію видалення міжхребцевої грижі. У другій частині сезону Бущан ще не з’являвся на полі, також Георгій пропустив березневий збір національної команди. Наприкінці березня Бущан розпочав роботу у загальній групі.