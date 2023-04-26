Не зважаючи на травму: європейські клуби прагнуть переманити зірку Динамо

Георгій Бущан прикував до себе неабиякий інтерес європейських колектиквів. Ті навіть готові закрити очі на травму голкіпера.

Кандидатура Георгія Бущана все ще присутня у списку "на підсилення" клубів з Європи. Голкіпер уже влітку може покинути Динамо.

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Все під контролем

Декілька закордонних клубів, які цікавилися воротарем до його травми, не відмовилися від можливості трансферу і продовжують стежити за воротарем. Наприкінці сезону очікується конкретика щодо пропозицій. Проте такий розвиток подій стане реальністю, якщо сам процес відновлення та набору форми Георгія не затягнеться. Раніше гуляла інформація, що голкіпер повернеться на поле приблизно у травні.

Відзначимо, що навіть Бущан міг продовжити кар’єру у Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" розглядали його кандидатуру на роль другого воротаря, проте клуби не змогли домовитись. Також голкіпером цікавився Аякс. До того ж, минулого тижня Бущан змінив агента. Тепер 28-річний голкіпер збірної України працює з компанією Вадима Шаблія "Prostar".

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