Це – абсолютний піз*ьож, – Вацко розніс фейк про конфлікт у збірній України

Відомий український коментатор Віктор Вацко не залишив без уваги фейк про конфлікт у збірній України. Вацко емоційно прокоментував видуманий конфлікт між Марлосом та Андрієм Ярмоленком.
Ніякого конфлікту Ярмоленко – Марлос не було
Вацко заявив, що особисто спілкувався з Ярмоленком. Футболіст збірної України спростував конфлікт з Марлосом у матчі проти Нідерландів.
Варте уваги Матч України з Північною Македонією увійде в історію Євро
Прочитав сьогодні уже навіть у німецькому Bild про конфлікт між Ярмоленком і Марлосом. Учора говорив із різними людьми, наближеними до нашої збірної. Сьогодні розмовляв з Ярмолою. Всі в один голос твердять: ніякого конфлікту Ярмоленко – Марлос і близько не було!,
– написав Вацко.
За словами Вацка, Ярмоленко заявив, що вони з Марлосом взагалі навіть словом не перекинулись. Також Вацко спростував напругу в роздягальні команди.
"І ніякого конфлікту, ніякої напруги в роздягальні збірної немає! Між жодним із футболістів! Атмосфера у команді – топ! І я не розумію нах*ра розганяти фейкову історію про нашу команду нашим же медіа перед найважливішим матчем турніру? Нах*ра нагнітати, щось із чогось висмоктуючи???", – зазначив коментатор.
З такими "друзями" і ворогів не треба
Вацко обурений, що недостовірну інформацію про збірну України розповсюджують українські ЗМІ. Першоджерелом інформації є журналіст Артем Франком. Повідомлення Франкова раніше спростував журналіст Ігор Циганик.
Якби це мало під собою бодай хоч трішки правди. Але ж це – абсолютний піз*ьож!!! З такими "друзями» і ворогів не треба. Ми всі повинні зараз бути з командою, не заважати, не шкодити, підтримувати! А час для аналізу, висновків, критики настане пізніше – за фактом глобального результату!,
– написав Вацко.
Вацко згадав чемпіонат світу-2006, на якому Україна програла перший матч Іспанії з рахунком 4:0. На тому Мундіалі команда Олега Блохіна в підсумку дійшла до 1/4 фіналу.
"Ми уже пройшли історію поразки 0:4 у стартовому матчі, після якої дісталися чвертьфіналу чемпіонату світу! Тому зараз – тільки спокій і тільки підтримка! Слава Україні! П.С.: пардон за мою французьку. Задовбало просто", – резюмував коментатор.
Україна стартувала на Євро-2020
- Збірна Україна зіграла перший матч на Євро-2020 у неділю, 13 червня. Поєдинок проти Нідерландів завершився перемогою команди Франка де Бура з рахунком 3:2.
- Україна поступалася у два голи, але зуміла відігратися. Наприкінці матчу Нідерланди дотиснули нашу команду та здобули перемогу.
- Наступний матч на Євро-2020 Україна зіграє 17 червня проти Північної Македонії. Нідерланди зустрінуться з Австрією.