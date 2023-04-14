Сане назвав його "чорним лайном": чому Мане зірвався та розбив губу одноклубнику по Баварії

Баварія зазнала сенсаційного розгрому від МанСіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:0). Фіаско негативно вплинуло на атмосферу у середині колективу.

У роздягальні мюнхенців на тлі емоцій спалахнула бійка між двома лідерами команди – Лероєм Сане та Садіо Мане. Останній у підсумку розбив губу німецькому одноклубнику.

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Расизм у Баварії

Баварія негайно відреагувала на подібну поведінку футболістів та покарала Мане за нестриманість. Відтак Садіо повинен пропустити найближчий поєдинок мюнхенського колективу проти Хоффенхайма (15 квітня) та сплатити штраф у розмірі 500 тисяч євро.

"Усіх собак випустили на Мане", але виявилось, що першим цей конфлікт взагалі розпочав не Садіо, а Сане. Лерой назвав партнера по команді "чорним лайном". Після чого й спалахнула бійка між футболістами Баварії.

Відзначимо, що ще на полі між футболістами була словесна перепалка та напружені стосунки наприкінці поєдинку.

До слова, Мане був у не найкращому настрої не лише через поразку Баварії. Нещодавно у сім'я сенегальця сталось горе – померла його тітка. Тому Садіо був на межі, аби не "вибухнути" емоційно, що і сталось.

Матч-відповідь у Мюнхені обіцяє бути дуже складним для Баварії, адже перед підопічними Томаса Тухеля стоятиме непросте завдання – забити бодай три голи та не пропустити, аби перевести протистояння і додаткові тайми та, можливо, навіть у серію пенальті.

МанСіті ж оформило комфортну перевагу перед другою зустріччю, яка відбудеться 19 квітня на "Альянц Арені".