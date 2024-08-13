Беленюк проігнорував рукостикання із Гутцайтом під час повернення з Олімпійських ігор

Після закінчення літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі настав час повернутись додому або поїхати на відпочинок. Нещодавно деяку частку українськіх олімпійців зустріли прикордонники.

Сьогодні, 13 серпня, певна кількість спортсменів олімпійської збірної повернулись в Україну. На вокзалі у Києві відбулась урочиста церемонія зустрічі українських атлетів.

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Хто повернувся в Україну

Серед тих хто повернувся в Україну були медалісти Олімпіади-2024: Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (каное-двійка), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба) та Жан Беленюк (греко-римьска боротьба). Згодом приєдналась Ольга Харлан, яка здобула "золото" та "бронзу" Ігор-2024 в Парижі.

Конфлікт Беленюка та Гутцайта

Під час того як спортсмени проходили біля чиновників, Парвіз Насібов потиснув руку Вадиму Гутцайту та Бідному. Жан Беленюк потис руку міністру молоді та спорту, проте відмовився від рукостискань з президентом НОК України.

Відео зустрічі олімпійців у Києві:

До цього Гутцай привітав Насібова зі срібною медаллю Олімпіади-2024, а здобуття Беленюком "бронзи" президент НОК України вирішив проігнорувати. Нагадаємо, що Жан брав участь у виборах президента Національного олімпійського комітету, але програв їх Вадиму Гутцайту.