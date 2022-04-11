У компанію до Яремчука: Бенфіка хоче підписати таланта Шахтаря Мудрика

Михайло Мудрик привертає все більше уваги до себе зі сторони європейських клубів. Але Шахтар не готовий продати талановитого футболіста.

Ще один претендент на Мудрика

Журналіст Сергій Болотніков розповів про інтерес до вундеркінда донецького Шахтаря. Одним із клубів, які претендують на трансфер футболіста була лісабонська Бенфіка.

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Михайло Мудрик вирушив із "гірниками" за кордон на благодійні матчі. Шахтар вже провів першу гру проти грецького Олімпіакоса, який закінчився мінімальною поразкою донеччан (1:0).

Лівий вінгер ще до війни привернув увагу англійського Брентфорда. Але Шахтар відповів на таку пропозицію відмовою.

У Мудрика є чинна угода з Шахтарем, яка розрахована до 31 грудня 2026 року.

Ще більше прихильників у Мудрика стало після того, як Михайло зірвав овації заповненого стадіону Реала після заміни у матчі Ліги чемпіонів.

Хто такий Михайло Мудрик