Коментатор матчу закричав "Слава Україні" після хет-трику українця у Грузії: відео моменту
Сіоні та Динамо Тбілісі видали результативний поєдинок, у якому наколотили на двох аж 10 голів. За гостей хет-триком відзначився український форвард Станіслав Біленький.
Став жахом для суперника
Вже на 4-й хвилині Станіслав Біленький замкнув простріл із флангу. Цей гол розпочав погром господарів, пише 24 канал.
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За три хвилини футболісти Сіоні не лише відігрались у рахунку, а вийшли уперед – 2:1.
На 34-й хвилині знову за справу взявся українець. Нападник тбіліського Динамо отримав передачу у штрафному суперника. Не став віддавати передачу у відповідь, а майстерно пробив у дальній верхній кут воріт. Станіслав знову вивів свою команду уперед – 2:3.
Далі команди наколотили на обох ще п'ять голів. Біленький вже у компенсований до матчу час поставив яскраву крапку у зустрічі. М'яч долетів до Станіслава, який легко переграв воротаря. Біленький оформив хет-трик.
Після останнього взяття воріт господарів коментатор поєдинку закричав відоме українське гасло "Слава Україні".
Відеоогляд матчу Сіоні – Динамо Тбілісі (останній гол Біленького з 14:54)
До слова, фінальний свисток головного судді зафіксував розгромну перемогу тбіліського Динамо з рахунком 3:7.
Клуб Біленького після звитяги з 22 очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Грузії. Динамо Тбілісі поступається лише Динамо Батумі. Різниця між цими динамівськими командами складає п'ять пунктів.
Сіоні з 10 балами йде на передостанній дев'ятій позиції.
Що відомо про кар'єру Станіслава Біленького
- У рідній Україні виступав лише за три команди – молодіжний склад Шахтаря, донецький Олімпік та львівський Рух.
- Вперше покинув Україну влітку 2018 року, перейшовши у словацьку Дунайську Стреду.
- Добряче поїздив по закордонних чемпіонатах. Пробував у Словаччині, Польщі та Білорусі.
- Взимку 2020-го повернувся у рідну країну, підписавши угоду з Рухом. За львівський клуб виступав на правах оренди, але не зміг себе добре зарекомендувати. Вже у лютому того ж року повернувся у Словаччину.
- У січні 2022 року став гравцем тбіліського Динамо.
- У нинішньому сезоні за новий клуб провів усі 12 матчів, у яких забив чотири голи та зробив три результативні передачі.
- Його угода з грузинами розрахована до кінця 2023 року.
- За даними Transfermarkt, вартість Біленького складає 300 тисяч євро.