"Багатомільйонна країна Героїв стала на захист": Харлан відреагувала на рішення МОК

Несправедлива дискваліфікація української шаблістки Ольги Харлан скасована. Міжнародний олімпійський комітет став на захист українки.

Міжнародний олімпійський комітет автоматично кваліфікував Ольгу Харлан на Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Таке рішення було ухвалене після широкого розголосу скандалу з дискваліфікацією української шаблістки.

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Шалений тиск подіяв

Рішення МОК стало сюрпризом для Ольги Харлан. Спортсменка прокоментувала лист президента МОК Томаса Баха, який повідомив про wild card для українки.

"Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний біль та розпач, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв на твій захист і змінює все у твоєму житті.

Я знала, чим ризикую, але не очікувала, що це сколихне усе українське суспільство і всі долучаться до боротьби разом зі мною. Те, що відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне.

Дякую кожному з вас. Дякую кожній організації моєї любої України, хто став поруч зі мною. Дякую кожному, хто долучився та зробив свій важливий внесок в це рішення – НОК, Мінспоспорту, Вадиму Марковичу Гутцайту у спілкуванні з FIE та МОК. Українські та міжнародні медіа, які максимально розповсюдили інформацію.

Десятки тисяч неймовірних українців, які словами підтримки та своїм шаленим тиском подіяли на те, що зараз сталося.

Міжнародний олімпійський комітет дозволить мені виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 в незалежності як завершиться моя кваліфікація. Дякую президенту МОК Томасу Баху.

Ви всі, мої любі, стали за мене, дякую кожному. А наші бійці ЗСУ – то взагалі любов. Назавжди", – написала Харлан.