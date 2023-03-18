Знає, як зривати овації "Сантьяго Бернабеу": Мудрик лаконічно прокоментував жеребкування ЛЧ

У п'ятницю, 17 березня, відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Клуби двох українців дізнались своїх наступних суперників.

У чвертьфіналі доля звела команди двох українців – Челсі Михайла Мудрика та Реал Андрія Луніна. Після жеребкування український легіонер "аристократів" прокоментував такий жереб.

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Має досвід виступів проти "Королівського клубу"

Мудрик, який поспішав на тренування лондонського клубу, коротко відповів на запитання клубної пресслужби.

Реал? Дуже цікаво,

– сказав Михайло.

Мудрик про жеребкування ЛЧ: дивіться відео

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 та 19 квітня.

Мудрик вже має досвід виступів проти Реала. Михайло пограв за Шахтар проти мадридського суперника. У 2021 році своєю грою українець навіть зривав овації заповненого "Сантьяго Бернабеу". Лівий вінгер подякував іспанським уболівальникам оплесками.

Нагадаємо, що той матч закінчився поразкою Шахтаря у Мадриді 2:1. Після чого ще тричі грав проти "вершкових", але так у жодному поєдинку не зміг засмутити голкіпера суперника.

Фанати Челсі впевнені, що Мудрик зможе солідно потріпати нерви лівому флангу захисту.

Додамо, що в історії протистоянь Челсі та Реал мають вже сім особистих зустрічей. Наразі статистика перемога на користь англійського клубу – 4 звитяги проти лише однієї поразки. Ще два поєдинки закінчувались мировими.