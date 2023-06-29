"Нічия з Іспанією додала впевненості": лідер української "молодіжки" оцінив шанси у чвертьфіналі

Підопічні Руслана Ротаня виконали програму мінімум на Євро-2023, подолавши груповий раунд. У 1/4 фіналу "синьо-жовтих" чекає один з фаворитів турніру.

Молодіжна збірна України резервним складом зіграла внічию (2:2) з лідером групи В іспанцями. Українці могли розраховувати навіть на перемогу, але прикрий гол наприкінці зустрічі залишив нашу команду на другій сходинці квартету. Проте гра продемонструвала, що навіть без лідерів збірна може на рівних грати з сильними командами.

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Бондаренко: Чвертьфінал – це як зовсім інший турнір

Півзахисник молодіжної збірної України Артем Бондаренко розповів, з яким настроєм команда підходить до чвертьфінального поєдинку.

"Руслан Ротань насамперед привітав нас із виходом із групи. Його основне посилання стосувалося того, що ми спроможні грати в хороший футбол із гарним результатом. Нічия зі збірною Іспанії додає нам такої впевненості, ми навіть могли вигравати. Це є гарний результат нашої роботи.

Тепер трошки відпочинемо, перезавантажимося. Чвертьфінал – це як зовсім інший турнір, гра на вибування, більше психологічного тиску. Гадаю, буде складніше", – розповів Бондаренко.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі наша "молодіжка" зустрінеться з переможцем групи D Францією. На груповій стадії "Ле Бле" здобули максимум очок, обігравши Італію (2:1), Норвегію (1:0) та Швейцарію (4:1).

Бондаренко на Євро-2023

Капітан молодіжної збірної України відіграв два стартові поєдинки на Євро-2023. У матчі з іспанцями Ротань дав відпочити лідеру команди.

На рахунку Бондаренка 1 асист в турнірі. А у матчі з румунами (1:0) хавбека "гірників" було визнано найкращим гравцем, за версією УЄФА.

Загалом на рахунку Артема 21 матч за "молодіжку" та 3 забиті м'ячі.

Чвертьфінальний поєдинок Франція – Україна відбудеться в неділю, 2 липня, на "Клуж-Арені" в місті Клуж-Напока. Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом.