Гравець збірної України претендує на потрапляння у команду сезону АПЛ

Прем'єр-ліга оголосила імена 60-ти претендентів на потрапляння у команду сезону 2023-2024. Серед претендентів опинився і центральний захисник Борнмута Ілля Забарний.

В чемпіонаті Англії підійшов до завершення сезон 2023-2024. Чемпіоном АПЛ вчетверте поспіль став Манчестер Сіті, який випередив на фініші Арсенал на два бали.

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Забарний серед найкращих

Тим часом Прем'єр-ліга оголосила про голосування на потрапляння до команди тижня. Організація виділила по 10 претендентів на шість різних позицій.

Серед кандидатів опинився і гравець збірної України. Мова про футболіста Борнмута Іллю Забарного, який претендує на місце центрального захисника у команді сезону АПЛ.

Воротарі:

Едерсон Мораес (Манчестер Сіті)

Давід Рая (Арсенал)

Аліссон Беккер (Ліверпуль)

Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

Гульєльмо Вікаріо (Тоттенхем)

Андре Онана (Манчестер Юнайтед)

Бернд Лено (Фулхем)

Нету (Борнмут)

Джордан Пікфорд (Евертон)

Томаш Камінскі (Лутон)

Флангові захисники:

Кайл Вокер (Манчестер Сіті)

Бен Вайт (Арсенал)

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)

Педро Порро (Тоттенхем)

Дестіні Удоджі (Тоттенхем)

Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)

Діогу Далот (Манчестер Юнайтед)

Ентон Робінсон (Фулхем)

Раян Аїт-Нурі (Вулверхемптон)

Алфі Дауті (Лутон)

Центральні захисники:

Габріель Магальяес (Арсенал)

Вільям Саліба (Арсенал)

Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

Мік ван де Вен (Тоттенхем)

Фабіан Шер (Ньюкасл)

Йоакім Андерсен (Крістал Пелас)

Ілля Забарний (Борнмут)

Джеймс Тарковскі (Евертон)

Джаррад Брентвейт (Евертон)

Мурільо Сантос (Ноттінгем Форест)

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Півзахисники:

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

Родрі (Манчестер Сіті)

Деклан Райс (Арсенал)

Мартін Едегор (Арсенал)

Алексіс Макаллістер (Ліверпуль)

Дуглас Луїс (Астон Вілла)

Джон Макгінн (Астон Вілла)

Бруну Гімараеш (Ньюкасл)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Паскаль Гросс (Брайтон)

Вінгери:

Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

Букайо Сака (Арсенал)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Леон Бейлі (Астон Вілла)

Коул Палмер (Челсі)

Ентоні Гордон (Ньюкасл)

Джаррод Боуен (Вест Гем)

Мохамед Кудус (Вест Гем)

Еберечі Езе (Крістал Пелас)

Форварди:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Кай Гаверц (Арсенал)

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль)

Оллі Воткінс (Астон Вілла)

Сон Хин Мін (Тоттенхем)

Александер Ісак (Ньюкасл)

Матеус Кунья (Вулверхемптон)

Домінік Соланке (Борнмут)

Йоан Вісса (Брентфорд)

Кріс Вуд (Ноттінгем Форест)

Проголосувати за своїх кандидатів можна на офіційному сайті АПЛ. Відзначимо, що Ілля Забарний цього сезону відіграв 37 матчів за Борнмут. На його рахунку один гол та вісім кліншитів.

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За підсумками сезону "вишні" посіли 12 місце. Наступний сезон чемпіонату Англії має стартувати 17 серпня цього року та тривати до 25 травня 2025-го.