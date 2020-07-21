"Луго" Кравця та "Альбасете" Зозулі зуміли зберегти прописку у другій за силою лізі Іспанії. Все вирішувалось в 42 турі на останніх хвилинах матчів.

"Альбасете" у вирішальній грі за виживання зумів здобути важливу виїзну перемогу у "Кадіса" – 1:0, пише 24 канал.

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Українці залишились у Сегунді

Зозуля зіграв всі 90 хвилин. Рятівний гол для "Альбасете" з пенальті на останній хвилині основного часу забив Майкель.

Василь Кравець вийшов на заміну на 36-й хвилині і допоміг "Луго" мінімально здолати "Мірандес" – 2:1, при цьому команда досягла потрібного результату лише на 84-й хвилині зустрічі.

Додамо, що "Ов'єдо" Луніна поступився на виїзді "Ельче" – 2:1. Але команда українця ще до матчу гарантувала собі збереження прописки у Сегунді.

Хавбек Сергій Мякушко залишився в резерві "Алькоркону" на домашню гру проти "Жирони". Але без українця команда здобула впевнену перемогу – 2:0.

Запланований матч між "Депортіво" і "Фуенлабрадою" скасований через спалах коронавірусу в команді гостей.

Підсумки сезону

У підсумку Сегунду залишають "Расинг", "Естремадура", "Нумансія", а також "Депортіво", який у разі перемоги не зможе випередити "Понферрадіну" через гірші показники в особистих зустрічах.

У наступному сезоні з "Барселоною" та "Реалом" позмагаються "Уеска" і "Кадіс". Плей-офф за третю путівку розіграють "Сарагоса", "Альмерія" і "Жирона", а також "Ельче" (в очікуванні) або "Фуенлабрада", якщо переможе або зіграє внічию.