Команда Усика радить Джошуа відмовитися від реваншу

Олександр Усик переконливо перебоксував Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі. Британець вже заявив, що хоче провести реванш, проте отримав застереження.

Клімас натякнув на перемогу Усика в реванші

34-річний Усик декласував Джошуа у ринзі. Українець виграв більшість раундів і був близький, щоб нокаутувати британця.

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Експерти погоджуються, що рефері мав право зафіксувати стоячий нокаут Ентоні. Тоді Усик переміг би технічним нокаутом. Проте Джошуа вистояв усі 12 раундів.

Егіс Клімас, менеджер Усика, вважає, що Джошуа не варто проводити другий поєдинок з українцем.

Швидше за все, я б не захотів, щоб люди бачили, як такого великого чемпіона, як Джошуа, перемагають двічі. Я б двічі подумав, перш ніж знову зводити його в ринзі з Усиком,

– сказав Клімас.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш

Усик 25 вересня переміг Джошуа й став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.

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