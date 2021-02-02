Команда УПЛ, футбольна пенсія чи російське дно: де продовжить кар'єру Євген Селезньов

Футболіст Євген Селезньов неочікувано залишився без команди. Його відрахували з Колоса, де він розпочав цей сезон. Тож зараз гравець без місця роботи, а відтак змушений шукати варіанти, де йому продовжити кар'єру

Джерело: 24 канал

Колос відрахував Євгена Селезньова. Офіційно про причини такого рішення ні футбольний клуб, ні сам гравець не говорять. Відтак це породжує чимало чуток.

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Та окрім цього, цікавим є й те, де Євген Селезньов продовжить кар'єру. І варіантів не так і багато. Як і часу. Трансферне вікно закривається 3 березня.

Для початку варто нагадати, що в Україну Селезньов повернувся з єдиною метою – стати найкращим бомбардиром УПЛ і побити рекорд Максима Шацького та Сергія Реброва, у яких по 123 забитих голів. У Селезньова – 111. В цьому сезоні він забив п'ять голів. Правда всі п'ять – з пенальті. І за десять матчів. Тож якщо він і справді хоче побити цей рекорд, то має шукати собі команду в УПЛ.

З іншої сторони – гроші. Сам Селезньов в коментарі отдушивдушу розповів, що його контракт в Колосі був найменшим за час його кар'єри (окрім першого професійного контракту). Відтак і команду треба шукати таку, яка б погодилася покрити усі фінансові вимоги гравця. А таких не так і багато.

Не вдасться в УПЛ – можна і в команду Першої ліги. Селезньов може підсилити майже будь-який клуб, який бореться за підвищення в класі. І вже наступного сезону у складі нової команди продовжити похід за рекордом. Така ймовірність теж існує.

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Якщо Селезньов не знайде таку команду в Україні (УПЛ чи Першій лізі), він знову може відправитися до Росії. У 2016 році він став гравцем Кубані. І тепер знову може виступати за один з російських клубів. Тим

І якщо не вийде прилаштуватися в команду РПЛ, то й у ФНЛ йому теж будуть раді.

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Однак Селезньову вже 35 років. Він провів доволі яскраву кар'єру. І може просто вже втомитися від футболу. І заявити про закінчення кар'єри.

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Поки залишається лише чекати, коли Селезньов прийме остаточне рішення. І пам'ятати про те, що до грати треба відповідально.