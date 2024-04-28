Залишився без посади та пішов на підвищення: Колос змінив тренера після невдалого відрізку в УПЛ

Ковалівський Колос оголосив про відхід Ярослава Вишняка з посади головного тренера. Правда, при цьому спеціаліст залишиться працювати в структурі клубу.

Ковалівський Колос не дуже вдало проводить другу частину сезону 2023-2024 в УПЛ. Команда з Київщини виграла лише двічі у дев'яти матчах чемпіонату.

До теми Недільні нулі в УПЛ: Колос та Олександрія розійшлися без голів – відео

Пішов на підвищення

Попри відсутність загрози вильоту керівництво клуби вирішило піти на кадрові зміни. Офіційний сайт Колоса оголосив про відхід Ярослава Вишняка з посади головного тренера команди.

При цьому спеціаліст не залишає клуб, а навіть йде на підвищення. Відтепер Вишняк обійматиме посаду віцепрезидента клубу. Тим часом, новим виконуючим обов'язки головного тренера Колоса став Олександр Поздєєв.

37-річний киянин завершував ігрову кар'єру в Колосі та навіть встиг увійти в топ-трійку найкращих бомбардирів в історії команди (21 гол). З 2019 року Поздєєв керував командою U-19.

Читайте також "Леви" повертаються в еліту: Карпати достроково вийшли в УПЛ

Кар'єра Вишняка в Колосі

Що стосується Вишняка, то він очолив команду в листопаді 2021 року. За цей час він керував нею у 56-ти матчах – 16 перемог, 17 нічиїх та 23 поразки. Минулого сезону Колос фінішував на дев'ятому місці.

Зараз же за чотири тури до фінішу цього сезону ковалівці також посідають дев'яту сходинку. Колос майже убезпечив себе від пониження в класі. Команда випереджає зону перехідних матчів на сім балів, при цьому маючи гру в запасі.

Відставки в чемпіонаті України 2023-2024: