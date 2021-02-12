Колос – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

У суботу, 13 лютого, Колос та Шахтар відновлять другу частину сезону УПЛ матчем в Ковалівці. Вболівальники можуть переглянути цю зустріч онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі Колоса у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч Колос – Шахтар покаже саме "Футбол 2".

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Початок трансляції поєдинку Колос – Шахтар о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

Колос – Шахтар: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч Колос – Шахтар легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.