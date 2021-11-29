Колос офіційно призначив нового головного тренера

Клуб УПЛ Колос оголосив про призначення Ярослава Вишняка на посаду повноцінного головного тренера команди. Деталі угоди із 39-річним наставником не повідомляються.

Рішення було ухвалене керівництвом клубу після перемоги над Вересом (1:0) у 16-му турі УПЛ.

Дивіться також Гол-ракета Ільїна допоміг Колосу переграти Верес у чемпіонаті України: відеоогляд

Вишняк виконував обов'язки головного тренера з 7 листопада після звільнення з цієї посади Сергія Кузнєцова. І тепер, через три тижні, фахівець втратив приставку "в.о."

Тренерські зміни у Колосі

Минулого літа Колос залишив Руслан Костишин, який тренував команду з 2014 року і пройшов з клубом шлях із аматорського чемпіонату України до УПЛ.

Після звільнення Костишина наприкінці літа виконувачем обов'язків коуча був Сергій Кузнєцов – останній залишив команду перед грою проти донецького Шахтаря.

Колос посідає десяте місце у чемпіонаті України. 4 грудня команда Вишняка на виїзді зіграє проти Металіста 1925 року.

Під керівництвом Вишняка команда провела чотири матчі: дві перемоги, одна нічия та одна поразка.