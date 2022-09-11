Колос вирвав перемогу у Металіста та очолив турнірну таблицю УПЛ

Команда Ярослава Вишняка при рівній грі зуміла заробити три очки в дуелі із харків'янами. Вирішальний гол забив Сергій Мякушко.

Колос – Металіст 1:0

Гол: Мякушко, 74.

4 тур чемпіонату України набирає обертів. На неділю УПЛ винесла три матчі, у першому Дніпро-1 розгромив Металіст 1925.

До теми Не знаючи смаку поразок в УПЛ: Дніпро-1 на класі обіграв Металіст 1925

У другій грі зійшлись Колос та Металіст, пише 24 канал. Обидві команди вдало стартували у новому сезоні і поки не мали поразок в активі, здобувши по дві перемоги та одній нічиїй.

Команди не сильно ризикували у очній зустрічі. Якщо у першому таймі трохи гострішим був Металіст, то після перерви господарі вирівняли гру.

При малій кількості моментів більше пощастило Колосу. На 74 хвилині Мякушко отримав м'яч на вході в чужий карний майданчик, хитнув опонента і точно пробив у дальню "дев'ятку".

Колос очолює УПЛ

Ресурсу повернути паритет у харків'ян не знайшлось. Колос продовжує безпрограшну серію і завдяки цій перемозі очолює турнірну таблицю УПЛ та наздоганяє по очках Шахтар.

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У свою чергу Металіст залишається шостим, але завтра його може обійти Олександрія в разі перемоги над кризовою Ворсклою. У наступному турі, який відбудеться аж на початку жовтня, команда Олега Ратія прийме Шахтар. Колосу ж належатиме грати проти іншої харківської команди – Металіст 1925.