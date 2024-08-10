Інгулець здобув перше очко після повернення в УПЛ: відеоогляд напруженої битви з Колосом

Команда Василя Кобіна неочікувано була ближчою до перемоги в Ковалівці. Моменти Інгульця виглядали гостріше, але Колос зміг втримати нічию.

Колос – Інгулець 0:0

В чемпіонаті України 2024-2025 стартував другий тур. На вечір суботи була винесена битва у Ковалівці, де місцевий Колос приймав новачка УПЛ Інгулець, пише 24 Канал.

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Сухо у Ковалівці

У стартовому турі команда з Київщини розписала результативну нічию проти Оболоні, здивувавши відкритою грою. Інгулець же по грі не поступався міцній Зорі.

Але все ж підопічні Кобіна впустили нічию. У грі проти Колоса петрівці знову показали себе на рівні із суперником. Гості не поступались ковалівцям по моментах, але при цьому їх шанси були куди гострішими.

Спочатку Пахолюк виконав класний сейв після удару з лінії майданчика. А у другому таймі супермомент мав Волохатий, який трохи неточно замкнув простріл з флангу. Колос же робив ставку на володіння м'ячем, проте створити справжню небезпеку біля чужих воріт не зміг.

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Таким чином Інгулець набирає перші бали після повернення в еліту і тепер може готуватися до виїзду в Житомир до Полісся. У свою чергу Колос за тиждень гратиме на виїзді проти Чорноморця.

Відеоогляд матчу Колос – Інгулець