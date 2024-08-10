Чорноморець – Зоря 0:1

Гол: Герреро, 50

Одеський Чорноморець через кадрові перестановки невдало стартував у чемпіонату України сезону-2024/25. Натомість Команда Юрія Коваля у першому турі обіграла Інгулець (2:1), пише 24 Канал.

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Гол Герреро приніс перемогу Зорі

У першому таймі суперники не зуміли розмочити рахунок. На перерву команди пішли з нулями на табло.

На 50-й хвилині зустрічі гості вийшли вперед. Панамський форвард Герреро результативно замкнув навіс у виконанні Антюха.

До завершення поєдинку рахунок не змінився. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Зоря з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Зоря

Турнірне становище команд