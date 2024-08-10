Чорноморець – Зоря 0:1
Гол: Герреро, 50
Одеський Чорноморець через кадрові перестановки невдало стартував у чемпіонату України сезону-2024/25. Натомість Команда Юрія Коваля у першому турі обіграла Інгулець (2:1), пише 24 Канал.
Читайте також Кияни мінімально перемагають Верес у першому матчі в новому сезоні УПЛ
Гол Герреро приніс перемогу Зорі
У першому таймі суперники не зуміли розмочити рахунок. На перерву команди пішли з нулями на табло.
На 50-й хвилині зустрічі гості вийшли вперед. Панамський форвард Герреро результативно замкнув навіс у виконанні Антюха.
До завершення поєдинку рахунок не змінився. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Зоря з рахунком 1:0.
Відеоогляд матчу Чорноморець – Зоря
Турнірне становище команд
- Луганська Зоря здобула дві перемоги на старті чемпіонату. Команда Коваля очолила турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 6 балів.
- Чорноморець після зміни на тренерському містку Романа Григорчука на Олександра Бабича зазнає другої поспіль поразки. Наразі команда перебуває на передостанній сходинці.