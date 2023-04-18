Стопами Шевченка: чемпіон світу у складі "Бундестіму" балотуватиметься до парламенту Туреччини

Колишній німецький футболіст турецького походження Мексут Озіл вирішив розпочати політичну кар'єру. Зірка Реалу може потрапити у списки кандидатів до парламенту Туреччини.

Гучне спортивне ім'я використовують політичні проєкти не лише в Україні, але й за кордоном. Так, в Туреччині партія лідера країни Реджепа Ердогана вирішила додати голосів виборців завдяки популярності Мексута Озіла.

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Потрапив під вплив політиків

Як повідомляє видання Turkiyenewspaper, Мексут Озіл буде кандидатом до парламенту своєї історичної батьківщини від "Партії справедливості та розвитку". Цю політичну силу очолює чинний лідер держави Реджеп Таїп Ердоган. Вибори повинні відбутися 14 травня.

Ексхавбек Реала та Арсеналу нещодавно завершив футбольну кар'єру. З президентом Туреччини Мексута пов'язують давні дружні відносини. У 2019 році Ердоган та його дружина були свідками на весіллі Мексута Озіла та Місс Туреччини 2014 Аміне Гюльше.

Таким чином, Озіл може повторити долю Андрія Шевченка, який одразу після завершення футбольної кар'єри подався у політику. Втім, він там не досяг великих звершень, а тому швидко повернувся у футбол.

Кар'єра Озіла