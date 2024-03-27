Експрезиденту футбольної федерації Іспанії загрожує до трьох років в'язниці через поцілунок

Іспанська прокуратура вимагає 2,5 роки ув'язнення для колишнього президента Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Луїса Рубіалеса у справі про поцілунок футболістки Дженні Ермосо. Це відбулося на ЧС-2023.

Скандал виник на церемонії нагородження ЧС-2023. Тоді Рубіалес без згоди поцілував нападницю збірної Іспанії Дженні Ермосо у губи.

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Що відомо про інцидент

Спочатку ФІФА відсторонила його на 90 днів, але пізніше, у жовтні 2023 року, був прийнятий остаточний вердикт – тримісячне відсторонення через порушення дисциплінарних норм.

Рубіалес пізніше покинув посаду президента RFEF. Іспанська прокуратура висунула проти нього звинувачення у сексуальному насильстві та примусі, і розпочала розслідування.

Вимоги прокуратури

Прокуратура звинуватила Рубіалеса у сексуальному насильстві та примусі, стверджуючи, що колишній керівник RFEF та його оточення після інциденту з Ермосо створювали "постійний тиск" на неї, щоб вона публічно заявила, що поцілунок відбувся за обопільною згодою. За ці звинувачення Рубіалеса вимагають засудити до одного року позбавлення волі за сексуальне насильство та до 18 місяців за примус — загалом 2,5 роки.

Прокуратура також вимагає 18 місяців ув'язнення для колишнього тренера жіночої збірної Іспанії Хорхе Вільди, директора чоловічої збірної Альберта Луке та керівника маркетингового відділу RFEF Рубена Рівери за примус, стверджуючи, що вони також чинили тиск на Ермосо разом з Рубіалесом.

Крім того, прокуратура пропонує заборонити Рубіалесу наближатися до Ермосо на 200 метрів і спілкуватися з нею протягом наступних семи з половиною років.