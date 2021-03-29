Українського ексфутболіста Василенка засудили до 12 років в'язниці за шпигунство в Росії

Апеляційний суд залишив в силі вирок колишньому українському футболісту Василю Василенку. Він отримав 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму у справі про шпигунство.

Спочатку це рішення виніс Московський міський суд у грудні 2020 року. Прокурори хотіли, щоб наш співвітчизник відправився до в'язниці на 16 років, але в суді вирішили винести йому 12-річний вирок.

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Однак більше ніяких деталей цієї справи немає. Все через те, що розгляд справив в суді проходив за закритими дверима, а матеріалам справи присвоєно гриф "секретно". Розслідування проводило ФСБ.

Що відомо про справу Василя Василенка