Колишній тренер Львова побив російського футболіста в аеропорту

Головний тренер вірменського клубу Пюнік Єгіше Мелікян побив російського нападника своєї команди Антона Кобялко. Інцидент стався 20 травня.

Причина конфлікту

В кінці травня у Кобялко закінчувався контракт з Пюніком, але через погані відносини з головним тренером Єгіше Мелікяном, Антон був змушений розірвати угоду передчасно і полетіти в Росію.

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Перед вильотом Кобялко зайшов попрощатися з командою і попросив головного тренера вибачитися за образи в його сторону під час матчу Пюнік – Арарат-Вірменія. Мелікян відмовив, отримавши у відповідь ляпас від російського форварда, який після цього відразу попрямував в аеропорт "Звартноц".

Саме там Антона Кобялко наздогнав Єгіше Мелікян і заступник гендиректора Пюніка Кім Аракелян, які повалили гравця на землю, завдали йому кілька ударів по голові і втекли.

"Вони його побили при людях, поваливши на землю і завдавши численних ударів по голові. У поліції Кобялко відмовився давати свідчення і полетів до Росії", – сказало джерело.

Кар'єра Мелікяна в Україні