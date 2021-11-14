Колишній тренер Барселони очолив жіночу збірну України з футболу

Жіноча збірна України з футболу змінить головного тренера. Наталія Зінченко поступиться тренерським кріслом відомому іспанському фахівцю Луїсу Кортесу.

Зірковий тренер у збірній України

Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що Луїс Кортес прийняв пропозицію очолити збірну України.

До речі Відомий італійський рефері Ріццолі стане куратором українських арбітрів

Наразі Кортес ще офіційно не очолив "синьо-жовтих". Призначення іспанця на тренерське крісло повинен підтвердити Виконкомом УАФ, засідання якого відбудеться 17 листопада.

У разі підтримки моєї пропозиції, наші футболістки збірної та клубні жіночі команди України отримають можливість перейняти кращий європейський досвід. Адже Луїс, разом з двома помічниками з Іспанії, готові не тільки тренувати збірну, але й ділитися своїми знаннями з розвитку жіночого футболу, які вони успішно реалізували в Каталонії,

– написав Павелко.

Президент УАФ також подякував Наталії Зінченко, яка очолювала збірну України протягом трьох років.

Що відомо про Луїса Кортеса

. Наразі збірна України бере учать у відборі на чемпіонат світу. Під керівництвом Зінченко "синьо-жовті" перемогли Фарерські острови, але програли Іспанії.

Луїс Кортес – іспанський тренер, який очолював жіночу команду каталонської Барселони. У сезоні-2020/2021 Кортес привів каталонок до перемоги в Лізі чемпіонів, після чого клуб звільнив фахівця.

Також під його керівництвом Барселона двічі поспіль виграла чемпіонат Іспанії. УЄФА визнав іспанця найкращим тренером жіночих команд у сезоні-2020/2021.

Текст публікації Андрія Павелка

В зірковій родині УАФ очікується потужне підсилення! Приємно повідомити, що відомий іспанський спеціаліст Луїс Кортес, кращий тренер жіночих команд за версією УЄФА і кращий тренер Іспанії, який цього року з жіночою командою ФК Барселона переміг у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши Челсі з рахунком 4:0, погодився на мою пропозицію очолити національну жіночу збірну України.

Відповідне кадрове рішення буде розглянуте Виконкомом УАФ 17 листопада. І в разі підтримки моєї пропозиції, наші футболістки збірної та клубні жіночі команди України отримають можливість перейняти кращий європейський досвід. Адже Луїс, разом з двома помічниками з Іспанії, готові не тільки тренувати збірну, але й ділитися своїми знаннями з розвитку жіночого футболу, які вони успішно реалізували в Каталонії.

Таким чином, 17 листопада Виконком УАФ розгляне одразу два важливі кадрові питання: призначення куратором наших рефері Ніколу Ріццоллі і обрання Луїса Кортеса новим головним тренером національної жіночої збірної.

Я дуже вдячний Наталії Зінченко, яка очолювала збірну України протягом трьох років, і допомогла команді завоювати багато яскравих перемог! Це цінний досвід і для Наталії, яка продовжує очолювати одну з найкращих жіночих команд України – Житлобуд-2 і для всіх футболісток, які викликались до збірної. Бажаю Наталії і нашій збірній на чолі з новим тренером невпинного росту і нових перемог!