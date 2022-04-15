Колишній суперник Зорі та клуб із АПЛ: хто вийшов у півфінал Ліги конференцій

У четвер, 14 квітня, відбулись усі чвертьфінальні поєдинки Ліги конференцій. Доля жеребу сформувала цікаві півфінальні зустрічі.

Три перемоги гостей

Колишній суперник Зорі продовжує боротьбу за трофей. Рома змогла зібратись після виїзної поразки 1:2 та вдома розгромити Буде/Глімт, пише 24 канал.

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Марсель та Феєнорд лише зміцнили свої результати, які оформили у перших матчах. А от Лестер зміг завдати домашньої поразки ПСВ.

ПСВ – Лестер 1:2 (1:2)

Голи: Захаві, 27 – Меддісон, 77, Перейра, 88

Відеоогляд матчу ПСВ – Лестер

Рома – Буде/Глімт – 4:0 (5:2)

Голи: Абрахам, 5, Дзаньйоло, 23, 29, 49

Рома – Буде/Глімт відеоогляд матчу

Славія Прага – Феєнорд – 1:3 (4:6)

Голи: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Сіністерра, 78

Вилучення: Качараба, 90+4 (Славія)

Відеоогляд поєдинку Славія Прага – Феєнорд

ПАОК – Марсель – 0:1 (1:3)

Гол: Паєт, 34

ПАОК – Марсель відеоогляд матчу

Півфінальні пари Ліги конференцій

Лестер – Рома

Феєнорд – Марсель

. Перші півфінали відбудуться 28 квітня. Матчі-відповіді – 5 травня.