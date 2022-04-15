Колишній суперник Зорі та клуб із АПЛ: хто вийшов у півфінал Ліги конференцій
У четвер, 14 квітня, відбулись усі чвертьфінальні поєдинки Ліги конференцій. Доля жеребу сформувала цікаві півфінальні зустрічі.
Три перемоги гостей
Колишній суперник Зорі продовжує боротьбу за трофей. Рома змогла зібратись після виїзної поразки 1:2 та вдома розгромити Буде/Глімт, пише 24 канал.
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Марсель та Феєнорд лише зміцнили свої результати, які оформили у перших матчах. А от Лестер зміг завдати домашньої поразки ПСВ.
ПСВ – Лестер 1:2 (1:2)
Голи: Захаві, 27 – Меддісон, 77, Перейра, 88
Відеоогляд матчу ПСВ – Лестер
Рома – Буде/Глімт – 4:0 (5:2)
Голи: Абрахам, 5, Дзаньйоло, 23, 29, 49
Рома – Буде/Глімт відеоогляд матчу
Славія Прага – Феєнорд – 1:3 (4:6)
Голи: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Сіністерра, 78
Вилучення: Качараба, 90+4 (Славія)
Відеоогляд поєдинку Славія Прага – Феєнорд
ПАОК – Марсель – 0:1 (1:3)
Гол: Паєт, 34
ПАОК – Марсель відеоогляд матчу
Півфінальні пари Ліги конференцій
- Лестер – Рома
- Феєнорд – Марсель