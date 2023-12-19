Ледь не зніс суперника прямою ногою: в Італії обурені "фантомним вилученням" Маліновського

У минулому турі італійської Серії А Дженоа відібрала очки у Ювентуса, розписавши нічию 1:1. Руслан Маліновський провів весь матч та побував в епіцентрі скандального моменту.

Український півзахисник вийшов у старті Дженоа та відзначився лише жовтою карткою. Наприкінці матчу Маліновський грубо зіграв у боротьбі проти суперника та отримав за це лише жовте світло.

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Суддя неправильно трактував фол українця

Колишній суддя Джанлука Роккі висловив свою думку щодо цього доволі спірного рішення головного арбітра матчу. На його думку, підкат прямою ногою від Руслана повинен був розцінюватись, як вилучення. Маліновський повинен був отримати за цей фол червону картку та покинути ще до фінального свистка.

Але, схоже, що суддя поєдинку пожалів українського футболіста. В іншому випадку, Маліновський би пропустив, ймовірно, не один матч Дженоа.

За свою кар'єру Маліновський отримував лише 5 червоних карток, дві із яких були прямими. Чотири із них Руслан побачив перед собою, коли виступав за бельгійський Гент, а одну, коли грав за італійську Аталанту.

Маліновський уник свого першого вилучення після повернення в італійський футбол. Нагадаємо, що 19 серпня 2023-го року "грифони" орендували Руслана у французького Марселя до кінця поточного сезону-2023/2024.

Однак у Дженоа є опція викупу контракту футболіста, у якого є угода з "провансальцями" до 30 червня 2026-го року. На порталі Transfermarkt вартість Маліновського оцінюють у 10 мільйонів євро.