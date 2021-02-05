Колишній капітан Карпат несподівано повернувся до Львова

Джерело:Meta-ratings
Український півзахисник Дмитро Кльоц покинув азербайджанську Кешлю. Футболіст розірвав контракт.
Попередньо Дмитро Кльоц підписав 1-річний контракт з Кешлею. Але у його угоді був пункт, у якому було прописано, якщо одна зі сторін має вагомі претензії до іншої, то угода автоматично анулюється.
Читайте також: Це був неправильний вибір: Швед назвав трансфер з Карпат у Селтік помилкою
Таким пунктом несподівано скористався колишній півзахисник Карпат після осінньої частини сезону. Дмитро вирішив припинити співпрацю та повернутись до Львова. Зараз гравець перебуває у пошуках нової команди.
Після першої частини сезону Кешла йде 7-ю серед восьми команд. За 14 поєдинків клуб заробив лише 13 очок.