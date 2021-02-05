Колишній капітан Карпат несподівано повернувся до Львова

5 лютого 2021 , 15:25
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Український півзахисник Дмитро Кльоц покинув азербайджанську Кешлю. Футболіст розірвав контракт.

Попередньо Дмитро Кльоц підписав 1-річний контракт з Кешлею. Але у його угоді був пункт, у якому було прописано, якщо одна зі сторін має вагомі претензії до іншої, то угода автоматично анулюється.

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Неочікуване рішення

Таким пунктом несподівано скористався колишній півзахисник Карпат після осінньої частини сезону. Дмитро вирішив припинити співпрацю та повернутись до Львова. Зараз гравець перебуває у пошуках нової команди.

Що відомо про Кльоца у Кешлі?

24-річний футболіст лише у серпні 2020 року поповнив склад клубу з Баку. Загалом провів за команду 14 матчів, у яких одного разу забив гол та відзначився асистом. Дебютний та єдиний результативний постріл Дмитра був у матчі проти Зирі.

Після першої частини сезону Кешла йде 7-ю серед восьми команд. За 14 поєдинків клуб заробив лише 13 очок.

Кар'єра Кльоца в Карпатах: коротко

  • Кльоц – вихованець Карпат. Дмитро пройшов усі структури клуб U-19 та U-21.
  • За головну команду львів'ян виступає з 2015 року. Вже у наступному сезоні він став стабільним гравцем основи.
  • У сезоні 2019/2020 Кльоц провів за "левів" 23 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.