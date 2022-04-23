Колишній гравець збірної Італії збирає кошти на відбудову дитячої лікарні у Маріуполі
23 квітня 2022 , 12:25Читать новость на русском
Джерело:ilsussidiario.net
Майже увесь спортивний світ солідарний з Україною у боротьбі проти Росії. Колишній футболіст Франческо Коко самотужки взявся допомагати українському народу.
Благодійний матч заради України
45-річний Франческо Коко став ініціатором благодійного поєдинку у Салерно. Участь у матчі візьмуть італійські зірки сцени та представники блогерства, розваг.
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Зустріч на футбольному полі відбудеться 25 квітня. Усі виручені гроші будуть направлені на відновлення пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Нагадаємо, що кадри цих зруйнованих медичних установ, у які 9 березня, прилетів "подарунок" від окупантів, шокували увесь світ.
Що відомо про Франческо Коко
- Лівий захисник майже усю свою кар'єру провів у рідному італійському чемпіонаті. Виступав за ряд клубів – Мілан, Торіно, Ліворно та Інтер.
- У 2001 році відправився в Іспанію, де підписав контракт із каталонською Барселоною, за яку грав до 30 червня 2002-го.
- За кар'єру відіграв 233 матчі, у яких забив 5 голів та зробив 9 асистів.