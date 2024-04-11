"Як за графіком: вранці, вдень та ввечері": ексгравець Динамо поскаржився на обстріли Бєлгорода

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни систематично обстрілюють українські міста, знищуючи цивільну інфраструктуру. Чи не найбільше останнім часом страждає Харків, куди постійно прилітають ракети з Бєлгорода.

Лише протягом атаки зранку 11 квітня в місті та області пролунало щонайменше 10 вибухів. Там уже довелося вводити графіки відключень світла.

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У Бєлгороді трєвожно

Проте росіяни довгий час не задумувалися, що в цю гру можна грати вдвох. Тому мешканці Бєлгорода, де російська армія має чимало військових об'єктів та розміщує свою техніку, вже не так радіють так званій "СВО".

Про життя в цьому місті розповів колишній футболіст збірної Росії, який має досвід гри за київське Динамо, Валєрій Єсіпов. Він назвав "шумною" обстановку в Бєлгороді та поскаржився на постійні обстріли в місті, яке до 24 лютого 2022 року жило спокійним мирним життям, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

У Бєлгороді зараз шумно. Дискомфортно, але не критично. Безпілотники долітають і до Москви, чого вже. Але з 30 грудня, коли влучили в центр, кількість обстрілів збільшилася. Як за графіком: вранці, вдень та ввечері.

Кілька днів тому поїхали з дружиною та донькою до поліклініки, а над нами почала працювати ППО. Забігли до лікарні, там укриття. Посиділи хвилин з десять і вийшли. Донька з подругами незабаром їде вчитися до Ставрополя, житимуть у готелі. А мені куди? Весна, город, розсада – як я кину будинок?" – розповів Єсіпов.

Нагадаємо, що раніше на "важкі часи" на Бєлгородщині також жалівся ексворотар збірної Росії Сєргєй Рижиков. Проте обидва гравці не знаходять причинно-наслідковий зв'язок подій, що відбуваються в цьому регіоні.

Що відомо про Валєрія Єсіпова