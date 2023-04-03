На**й звідси, клоуни, – Мілевський жорстко звернувся до окупантів
Джерело:інстаграм Артема Мілевського
Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський написав звернення до росіян. Ексфутболіст сказав, аби окупанти негайно повернулись назад у Росію, або ж інакше приїдуть додому у чорних пакетах.
Колишній футболіст, який народився у Білорусі, надіслав короткий меседж для окупантів, які продовжують лізти на українські території. Артем Мілевський вкотре заявив, що жоден українець не віддасть ворогу ні сантиметра рідної землі.
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Мілевський: Всі тут стоятимуть до кінця
Всі тут стоятимуть до кінця. На**й звідси, клоуни! Ви, б*я, нелюди. 400 – 600 – 1000 днів, х*р там!,
– написав Мілевський.
Мілевський звернувся до загарбників / Фото з інстаграму Артема
Відзначимо, що Артем Мілевський є уродженцем білоруського Мінська, де згодом виступав за брестське Динамо. Із серпня 2016-го по 1 липня 2017-го виступав у російському Тосно. Тому добре знає про життя та людей у цих ворожих країнах.
Однак виступав виключно за різні вікові категорії збірної України.
Головне про футбольну кар'єру Артема Мілевського
- Розпочинав свою кар'єру у Борисфені-2, а вже у 2022-му році перебрався у структуру другої команди Динамо. Вже наступного року доєднався до головної команди киян, якій віддав 10 років своєї футбольної кар'єри.
- У біло-синій футболці провів 276 матчів, у яких наколотив 87 голів та віддав 54 асисти.
- У 2013-му на правах вільного агента став футболістом турецького Газіантепспора, де пограв до кінця лютого 2014-го.
- Протягом своєї кар'єри Мілевський пограв за хорватські Хайдук, Спліт і румунську Конкордію.
- Виступав за угорську Кішварду, окрім виступів за російське Тосно та брестське Динамо.
- 1 січня 2021 року вперше за довгий час повернувся до України, де підписав контракт із Минаєм.
- У перший день вересня того ж року повішав бутси на цвях. Після закінчення кар'єри розвиває свій ютуб-канал "Миля".