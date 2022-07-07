"Ф'юрі не хоче проблем": колишній чемпіон світу розповів, чому Тайсон уникає бою з Усиком

Вже у серпні 2022 року Ентоні Джошуа спробує взяти реванш в Олександра Усика. Переможець цього поєдинку може повернути на ринг Тайсона Ф'юрі.

Рахман: Усик є цілий ряд проблем, яких не хоче Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у важкому дивізіоні Хасім Рахман розповів, чому Ф'юрі уникає бою проти Усика. Він не впевнений, що Тайсон повернеться на ринг заради переможця реваншу.

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Якщо "Циганський король" битиметься за абсолют, то буде робити лише у тому випадку, якщо Джошуа вдасться взяти реванш та повернути чемпіонські титули.

"Я думаю, що шанси на повернення Ф'юрі заради поєдинку з переможцем бою Усик – Джошуа 50 на 50. Я вважаю, але він вийде битися з Джошуа, але не думаю, що поб'ється з Усик. Якщо Олександр переможе, то Тайсон залишиться в стороні, він не хоче з ним битися", – розповів ексчемпіон світу.

Рахман додав, що Усик зможе зробити багато проблем британському супернику на ринзі. Тому Тайсон не дуже налаштований ганьбитись на ринзі проти Олександра.

Усик є цілий ряд проблем, яких не хоче Ф'юрі. Олександр – боксер, а Тайсону подобається боксувати і бути невловимим хлопцем, він любить вимотувати суперважковаговиків. З Усик він цього не зробить, все буде навпаки. Я думаю, що Ф'юрі не хоче таких проблем, бажає зберегти свою спадщину. Мені здається, що Усик зруйнує його спадщину,

– відповів Рахман.

Ф'юрі навіть вигадав нереальну суму грошей. Лише 500 мільйонів зможуть повернути його на ринг. Однак більшість вважають таку заяву "Циганського короля" лише відмазкою, щоб не битись проти українця.