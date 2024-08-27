Чи повернеться в Європу: Кріштіану Роналду зізнався, коли й де планує закінчити ігрову кар'єру

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду розпочав уже свій 23-й сезон виступів на професійному рівні. Наразі він грає за саудівський Аль-Наср, де продовжує демонструвати феноменальну результативність.

Попри неймовірну відданість футболу та рівень професіоналізму, португальцю вже 39 років. Тож незабаром настане той час, коли він вирішить повісити остаточно бутси на цвях.

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Ще не сказав останнього слова у футболі

Легендарний КріРо розповів, коли це станеться. За словами капітана збірної Португалії, він ще хоче продовжувати виступи, при цьому не збирається повертатися у європейський футбол, хоча ходило чимало чуток щодо рідного Спортінга.

Не знаю, чи скоро я піду на пенсію, за два чи три роки… але, мабуть, я завершу кар'єру тут, в Аль-Насрі. Я дуже щасливий у цьому клубі, мені також добре в цій країні. Я щасливий грати в Саудівській Аравії та хочу продовжувати,

– сказав Роналду.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Роналду провів три матчі за Аль-Наср. У них португалець забив три голи та віддав один асист.

Цікаво. 21 серпня Кріштіану створив власний ютуб-канал. За неповні шість днів він уже має 48,6 мільйона підписників – це абсолютний рекорд в історії платформи за швидкістю росту аудиторії.

Наступний поєдинок Аль-Наср проведе 27 серпня о 21:00. Суперником команди Роналду буде Аль-Фейха.