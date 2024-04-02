Після виходу на Євро – у лазарет: відомо, скільки Яремчук пропустить через травму

Роман Яремчук продовжує перебувати у лазареті Валенсії. Український форвард отримав травму у першому ж матчі після повернення із розташування збірної.

Український нападник вийшов у старті Валенсії у домашньому поєдинку Ла Ліги проти Мальорки. Але вже на 17-й хвилині був змушений покинути поле через травму.

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Наскільки довго українець пробуде без футболу

Яремчук отримав передачу та схопився за задню поверхність стегна, лігши на газон. Замість нього на вістря атаки "кажанів" вийшов Дієго Лопес. Матч, який продовжився без українця, закінчився нульовою мировою.

На жаль, Роман не зумів через ушкодження продовжити свою результативну гру вже на клубному рівні. Нагадаємо, що львів'янин став героєм збірної України у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024, відзначившись за системою "гол плюс пас" у поєдинку проти Боснії і Герцеговини. Яремчук вийшов на останні 10 хвилин та став "Левом матчу" 1:2.

Тепер з'явилась нова інформація про травму Яремчука. Очікується, що Роман пропустить найближчі 2-3 тижні, тобто не допоможе Валенсії у 2-3 поєдинках.

Які матчі Валенсії пропустить Яремчук:

4 квітня проти Гранади (на виїзді);

15 квітня проти Осасуни (на виїзді);

20 квітня проти Бетіса (вдома).

Нагадаємо, що українець виступає у Валенсії на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024. Його права належить бельгійському Брюгге, де він не зумів розкритись. За "кажанів" Роман провів вже 25 матчів, у яких забив 4 голи.

Не виключено, що Яремчук продовжить свої виступи в Іспанії, де йому дуже подобається жити. Валенсія може продовжити орендну угоду на тлі хороших виступів українця.

Після 29-ти зіграних поєдинків Валенсія йде на 8-му місці, набравши 41 бал.