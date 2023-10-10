Довгоочікувана подія: футболіст Полісся анонсував ймовірну дату дебюту Усика в УПЛ

Полісся проводить чудовий старт дебютного для себе сезону в УПЛ. Авторитетності житомирянам додає той факт, що клуб має укладений контракт із українським чемпіоном світу Олександром Усиком.

Український боксер встигає не лише перемагати на ринзі, а й підтримувати свою футбольну команду. Наприклад, Усик відвідав домашній поєдинок Полісся роти київського Динамо. Олександр приїхав на фарт. Житомирський клуб здобув сенсаційну перемогу над командою Мірчі Луческу.

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Козак: Він – наш талісман, приїхав на фарт

Наразі Усик перебуває більше у ролі уболівальника, аніж футболіста Полісся. Однак усі чекають дебюту боксера на професійному футбольному рівні.

Футболіст Полісся Артем Козак розповів, що почув від Олександра після перемоги над Динамо, назвавши боксера "клубним талісманом".

"Що сказав нам Усик після перемоги над Динамо? Сашко нас привітав та підбадьорив. Він – наш талісман, приїхав на фарт. Його присутність на трибунах гнала нас вперед, тому він теж долучився до перемоги над Динамо. Усик – професіонал своєї справи і коли спілкується з нами, то ми вчимося його підходу до тренувань і робимо висновки. Для нас великий плюс, що Сашко – член нашої команди", – сказав Козак.

Також гравець житомирського клубу розповів, коли слід очікувати дебюту Усика в офіційному матчі УПЛ. Козак не виключив, що першого поєдинку, ймовірно, доведеться чекати вже після бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі.

Щоправда, наразі немає фінальної дати поєдинку. Можливо, вона буде відома після бою "Циганського короля" проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

Коли зіграє за Полісся в офіційному матчі? Сказав, що поки не готовий. Він недавно провів бій з Дюбуа і скоро почне готуватися до Ф'юрі. Можливо, після бою з британцем він за нас зіграє. Він дуже сильно цього хоче, але все буде залежати від його графіка та здоров’я?

– заявив Козак.

Артем оцінив Усика за футбольними параметрами. Він відзначив його зріст та вагу, які на пристойному рівні. Також Козак не приховує свого приємного подиву від того, як Усик викладається на тренуваннях.

Футболіст пригадав гру Усика на зимовому турнірі Winter Cup. Тоді Олександр зіграв у ролі форварда та досить непогано себе провив. Козак звернувся до Пилипа Будківського, якому потрібно бути обережнішим, адже у нього з'явився солідний конкурент.

Полісся після 10-ти матчів посідає 2-ге місце в УПЛ, набравши 19 балів. Лише на одне очко більше у несподіваного лідера сезону Кривбаса.