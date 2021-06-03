Коли стартує новий сезон УПЛ: дата першого туру

3 червня 2021 , 11:48
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Джерело:

УПЛ

Вже наприкінці липня 2021 року стартує новий сезон Української прем'єр-ліги. Перший тур заплановано на 25 липня.

В сезоні 2021/2022 в УПЛ виступатимуть 16 клубів. Вони зіграють у два кола, відтак буде 30 турів. 18 турів зіграють у 2021 році, а ще 12 турів – у 2022 році.

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Стартує УПЛ 25 липня. Це базова дата першого туру. Хоча для нього передбачено резервний день 20 липня.

Варто відзначити, що на 24 липня запланований матч за Суперкубок України, в якому зіграють київське Динамо та донецький Шахтар. Матч відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві. Саме цей матч є початок нового футбольного сезону в Україні. Зважаючи на участь Динамо і Шахтаря в цьому матчі, їх матчі в першому турі УПЛ можуть перенести на іншу дату.

Останній тур у 2021 році запланований на 11 грудня. Це буде 18-й тур.

30-й тур запланований на 21 травня 2022 року. Тоді чемпіонат офіційно буде закінчено.

Перед тим 11 травня 2022 року відбудеться фіналу Кубка України.

Дата жеребкування календаря УПЛ буде визначена найближчим часом.

Автор: Ігор Саджениця