Коли Роналду завершить кар'єру: відповідь мами найкращого бомбардира в історії футболу

Кріштіану Роналду у свої 36 років може "втерти носа" будь-якому молодому футболісту. Мама гравця заговорила про завершення кар'єри її сина.

Мама Роналду: Хоче насолоджуватись життям

Кар'єра Кріштіану Роналду не буде вічною, тому рано чи пізно португалець повішає бутси на цвях. Про це заговорила одна з найбільших фанаток нападника та його мама Марія Долорес.

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В інтерв'ю жінка розповіла, скільки часу уболівальники ще насолоджуватимуться грою футболіста. Залишилось не так вже й багато.

Марія Долорес поцікавилась у сина, чи буде він після завершення кар'єри футболіста розпочинати роботу на тренерському містку. Однак відповідь Кріштіану була неоднозначною.

Я його запитала, чи хоче він бути тренером, коли перестане грати. Він відповів, що хоче насолоджуватись життям. Він буде грати до 40 років,

– зізналась мама футболіста.

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