Коли рівно стояв, то моя права рука діставала до коліна, – Голуб розповів про моторошну травму

Колишній боксер Єгор Голуб ставив собі за ціль поїхати на Олімпійські ігри, однак через травму завершив кар'єру спортсмена. Тепер Голуб – тренер і працює з Денисом Берінчиком. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу він поділився подробицями травми.

Голуб: Продав авто і поїхав з дружиною у Таїланд

Голубу довелося піти з боксу у 2016 році після того, як він впав під час тренування. Унаслідок травми він не зміг продовжити займатися боксом.

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У мене болт у плечі стоїть. На тренуванні банально впав на рівному місці. Хруснуло плече. Ніякого особливого болю не було. Коли вже підвівся, то відчув, що в мене рука важкувата. Подивився на себе у дзеркало – коли рівно стояв, то моя права рука діставала до коліна – висіла. Я попросив, щоб мені зняли футболку і побачив, як у мене кістка з плеча стирчить. Поїхали до лікаря,

– сказав тренер.

Голуб не береться говорити, чи його травма несумісна з боксом. Разом з тим, він досі займається рукою.

"Я не знаю, чи сумісна чи ні. Я не знав, як моя рука поведеться потім під час бою. Я прийняв для себе таке рішення. Кажу: "Юрій Іванович, я все!" Він сказав, що це мій вибір. Щоб ви розуміли, я досі нею займаюся. Але періодично вона болить. Це вже на все життя. Потрібно постійно її закачувати та слідкувати", – зазначив ексбоксер.

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Голуб не приховує, що йому було психологічно важко. Однак його підтримувала дружина, з якою він вирішав "втекти від проблем" у Таїланд.

Важко було. Дружина була поряд. Я почувався інвалідом, я не міг сам нормально ні одягнутися, ні взутися, ні помитися. Продав авто і поїхав з дружиною у Таїланд,

– резюмував тренер Берінчика.

Єгор Голуб був у збірній України з боксу з 2008 до 2016 року. Єгор виступав у двох вагових категоріях.

Голубу вдалося стати Майстром спорту міжнародного класу.

Він був у збірній Дмитра Сосновського, в якій виступали Василь Ломаченко, Олександр Усик, Денис Берінчик та інші боксери.