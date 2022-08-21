Ломаченко буде битися з непереможеним американцем: названі дата та ім'я суперника

Український легковаговик вирішив відновити кар'єру, однак поки не готовий до титульного бою проти Хейні чи Камбососа. Спершу Василю треба буде подолати Джемейна Ортіса

Боксер Василь Ломаченко повертається на ринг після довгої перерви. Українець поставив кар'єру на паузу після того, як вступив до лав тероборони Білгород-Дністровського наприкінці лютого.

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Через війну проти рф Ломаченко не зміг вийти на бій з Джорджем Камбососом за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Виїхати з України Василь вирішив лише в серпні, а відновити кар'єру – у жовтні.

Вже стали відомі дата та опонент Ломаченка. На сторінці боксера в інстаграм повідомили про те, що Василь буде битись із Джемейном Ортісом. Поєдинок відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.

Лише після перемоги над Ортісом Василь зможе битися проти Девіна Хейні або Джорджа Камбососа. Саме Хейні боксував із австралійцем у червні замість Ломаченка і переміг його. Їх бій-реванш пройде 15 жовтня.

Хто такий Джемейн Ортіс