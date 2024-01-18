Зоря відсторонила лідерів від команди: чому у клубі жорстко покарали провідних гравців

Футболісти луганської Зорі вийшли із відпустки та вже 19 січня вирушать на тренувальний збір у Туреччину. За кордоном "мужики" готуватимуться до другої частини сезону-2023/2024, аби виправити критичну ситуацію в УПЛ.

Однак луганський колектив вирушить за кордон не в повному складі. За інформацією джерела, одразу троє провідних гравців не поїдуть разом із командою у Туреччину.

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Чому Зоря відсторонила провідних гравців від команди

Мова йде про захисника Ігоря Снурніцина, півзахисника Дениса Нагнойного та форварда Данила Алефіренка. Начебто рішення про відсторонення керівництво прийняло через їх відмови продовжувати контракти із Зорею, адже їх термін спливає вже по закінченню поточного сезону-2023/2024.

Троє лідерів відправляться підтримувати форму у юнацьку команду Зорі U-19.

Цікаво, що в ЗМІ ще раніше була інформація про Алефіренка. Нападник підписав попередній контракт із ковалівським Колосом, до якого приєднається вже влітку 2024-го.

До обох інших теж є інтерес від інших клубів. Втрата цих трьох футболістів буде солідним ударом по грі луганського клубу, який і так "не хапає зірок із неба" у цьому сезоні. Зоря вилетіла із єврокубків, а першу частину сезону УПЛ закінчила аж на 14-му місці, набравши 12 балів у 14-ти зіграних матчах. Гірші справи лише у Вереса та Минаю, які йдуть на 15-й та останній 16-й позиціях відповідно.

Додамо, що на закордонних зборах Зоря проведе 6 спарингів, 5 суперників вже відомі – Краковія (26 січня), Ягеллонія (31 січня), Динамо Тбілісі (4 лютого), Лехія Гданськ (9 лютого) та Динамо Батумі (14 лютого).

Статистика відсторонених гравців за Зорю Луганськ

Ігор Снурніцин виступає за Зорю із 2021-го року та вже провів у футболці команди 52 матчі (4 асисти).

Алефіренко вперше перейшов у структуру Зорі ще у 2017-му, коли виступав за другу команду "мужиків". Влітку 2021-го став футболістом першої команди. Але вже взимку 2023-го пішов в оренду в одеський Чорноморець, звідки вкінці червня того ж року повернувся у Зорю. Данило має 31 зіграний матч за луганський клуб (5 голів та 1 результативна передача).

Щодо Нагнойного, то Денис із 2019-го виступав за юнацьку команду Зорі U-19, а вже із липня 2022-го залучився до дорослої команди "мужиків". За Зорю вже провів 37 зустрічей – 4 м'ячі та 4 асисти.

Свій перший офіційний матч УПЛ у новому 2024-му році Зоря проведе проти полтавської Ворскли.